आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता और अरविंद केजरीवाल के पूर्व सहयोगी कुमार विश्वास के बाद अब दिल्ली में कांग्रेस नेता अलका लांबा के घर पर भी पंजाब पुलिस पहुंची है। लांबा ने दावा किया कि, पंजाब पुलिस घर की दीवार पर नोटिस चिपका कर गई है और जाते जाते धमकी भी देकर गई है।

दिल्ली की चांदनी चौकी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और कांग्रेस की दिग्गज नेता अलका लांबा ने ट्वीट कर कहा, “पंजाब पुलिस मेरे घर पहुँच चुकी है।”

अलका लांबा ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, “पंजाब पुलिस घर की दीवार पर नोटिस चिपका कर गई है और जाते जाते #AAP की भगवंत मान सरकार की ओर से धमकी भी देकर गई है कि अगर 26 अप्रेल को थाने में पेश नहीं हुई तो अंजाम बुरा होगा। कांग्रेस की यह गांधी वादी सिपाही बड़े संधियों से नहीं डरी, छोटे संघी की तो बात ही छोड़ दो।”

अलका लांबा के घर पंजाब पुलिस किस मामले को लेकर पहुंची इस पर अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। इससे पहले अलका लांबा ने कुमार विश्वास के घर पंजाब पुलिस के जवानों को भेजने के फैसले की आलोचना की थी।

लांबा ने अपने ट्वीट में लिखा, “अब समझ आ रहा होगा कि AAP को पुलिस क्यों चाहिए थी। BJP की तरह मात्र अपने विरोधियों को डराने और उनकी आवाज़ दबाने के लिए। थोड़ी तो शर्म करो केजरीवाल जी”

