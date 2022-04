पंजाब के लुधियाना जिले में एक झोपड़ी में बुधवार तड़के भीषण आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के पांच बच्चों समेत सात सदस्यों की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना तड़के करीब 2 बजे की है जब परिवार के सभी सदस्य झोंपड़ी में सो रहे थे।

लुधियाना के सहायक पुलिस आयुक्त (पूर्व) सुरिंदर सिंह ने बताया कि मारे गए लोग प्रवासी मजदूर थे और हादसे के समय यहां टिब्बा रोड पर नगरपालिका के कचरा ‘डंप यार्ड’ के पास स्थित अपनी झोपड़ी में सो रहे थे।

टिब्बा के थाना प्रभारी रणबीर सिंह ने बताया कि हादसे में एक दम्पति और उनके पांच बच्चों की मौत हो गई। उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि झोपड़ी में आग लगने की वजह का भी अभी पता नहीं चल पाया है।

हादसा इतना दर्दनाक था कि परिवार के सदस्यों के साथ-साथ सब कुछ जलकर खाक हो गया, जिसकी तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं।

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बचाने की कोशिश की और दमकल की गाड़ियां भी पहुंची लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक परिवार के सातों लोग जिंदा जल चुके थे। (इंपुट: भाषा के साथ)

