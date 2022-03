डॉ. प्रदीप गावंडे के साथ सगाई के बाद IAS टॉपर टीना डाबी ने महाराष्ट्र के लोगों के लिए लिखा खास संदेश, मंगेतर के साथ शेयर की नई तस्वीर

IAS टॉपर टीना डाबी ने डॉ. प्रदीप गावंडे के साथ सगाई के बाद महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक विशेष संदेश जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने होने वाले पति के साथ अपनी एक और तस्वीर शेयर की है, जिसे उनके फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।

बता दें कि, टीना डाबी ने सोमवार को अपने से 13 साल बड़े आईएएस अधिकारी डॉ. प्रदीप गावंडे के साथ सगाई करने की घोषणा की थी। आपसी तलाक के जरिए अतहर आमिर खान से अलग होने के महीनों बाद टीना की दूसरी शादी की योजना की खबर ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। हर कोई उनकी चर्चा कर रहा हैं।

टीना डाबी ने अपने होने वाले पति प्रदीप के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, “आज हमें कॉल, मैसेज और सोशल मीडिया पर मिली सभी शुभकामनाओं के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। पिछले 24 घंटों में हमें जो प्यार और गर्मजोशी मिली है, वह जबरदस्त है, खासकर महाराष्ट्र से। वास्तव में आभारी।”

टीना के दूसरे पति महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। जहां टीना 2016 में आईएएस ऑफिसर बनी थीं, वहीं प्रदीप ने 2013 में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। दोनों जयपुर में पोस्टेड हैं और फिलहाल राजस्थान सरकार में हैं।

वहीं, सगाई की ख़बरों के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के एक वर्ग द्वारा क्रूर ट्रोलिंग का सामना करने के बाद टीना और प्रदीप ने पहले अपने इंस्टाग्राम पर संबंधित पोस्ट से कमेंट को हटा दिया था। हालांकि, यूजर्स को टीना के लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट पोस्ट करने की इजाजत मिली हुई है।

टीना ने पहले जम्मू-कश्मीर के साथी आईएएस टॉपर अतहर आमिर खान से शादी की थी। उनकी लव लाइफ और उसके बाद की शादी की ख़बरों ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थीं। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सहित कई शीर्ष राजनेता दिल्ली में टीना और अतहर द्वारा आयोजित शादी के रिसेप्शन पार्टी में शामिल हुए थे।

हालांकि, दोनों ने 2020 में अलग होने का फैसला किया और जयपुर फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी, जिसने पिछले साल अगस्त में उनके तलाक को मंजूरी दे दी।

