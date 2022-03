श्रीनगर के रैनावारी में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादियों में एक पूर्व पत्रकार भी शामिल, प्रेस कार्ड मिला

मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिले के रैनावारी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में मारे गए दो आतंकवादियों की पहचान रईस अहमद भट और हिलाल अहमद राह के रूप में हुई है।

पुलिस ने कहा कि रईस अहमद भट पहले पत्रकार था, जो एक ऑनलाइन समाचार पोर्टल चलाता था, जबकि दूसरा आतंकवादी हिलाल अहमद राह दक्षिण कश्मीर के बिजबेहरा का था। अहमद भट के पास से एक मीडिया कार्ड भी मिला हैं।

पुलिस ने कहा, मारा गया आतंकवादी (रईस आह भट) पहले एक पत्रकार था और अनंतनाग में ऑनलाइन समाचार पोर्टल वैली न्यूज सर्विस चला रहा था। अगस्त 2021 में आतंकवादी रैंक में शामिल हुआ और हमारी सूची में सी श्रेणी में आया। उसके खिलाफ आतंक के लिए दो प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

दूसरे मारे गए आतंकवादी की पहचान बिजबेहरा के हिलाल आह राह के रूप में हुई है, जो एक सी श्रेणी का आतंकवादी है।

पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने विशेष जानकारी के आधार पर आतंकवादियों की मौजूदगी वाले इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही सुरक्षा बल आतंकवादियों की छिपी हुई जगह पर पहुंचे, तभी उन्होंने बचाव में गोलीबारी की। इसी के साथ दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। (इंपुट: IANS के साथ)

[Please join our Telegram group to stay up to date about news items published by Janta Ka Reporter]