अखिलेश यादव ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पूर्व MLC समेत कई नेताओं को किया निष्कासित

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पूर्व एमएलसी सहित कई नेताओं को निष्कासित कर दिया है।

अखिलेश यादव ने गाजीपुर में एमएलसी चुनाव के दौरान पार्टी का विरोध करने के लिए पूर्व एमएलसी कैलाश सिंह, गाजीपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव सहित पार्टी के अन्य सदस्यों को निष्कासित कर दिया है।

Samajwadi Party President Akhilesh Yadav expelled party members including Former MLC Kailash Singh, Former District Panchayat President of Ghazipur Vijay Yadav and others for opposing the party during the MLC election in Ghazipur. pic.twitter.com/Q7JqeR7XkF — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 29, 2022

पार्टी के एक प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि सपा प्रमुख अनुशासन के मुद्दे पर समझौता नहीं कर रहे हैं और जो भी पार्टी के हितों के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक, आरोप है कि निष्कासित नेताओं ने परिषद चुनाव में भाजपा की मदद की थी।

