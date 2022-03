देश की राजधानी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में दो पुरुषों ने 36 वर्षीय एक महिला के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं, पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई हैं। फिलहाल, आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।

एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, यह घटना बुधवार को गाजीपुर इलाके में हुई और अगले दिन उस समय प्रकाश में आई जब किसी लावारिस व्यक्ति की उपस्थिति के बारे में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई।

पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। अधिकारी ने कहा, पीड़िता को अब बेहतर इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है।

पुलिस ने आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए पांच टीमों का गठन किया है। पुलिस का कहना है कि, आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएंगी। (इंपुट: IANS के साथ)

