“राजा करे महल की तैयारी, प्रजा बेचारी महंगाई की मारी”: महंगाई को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज

लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा हैं।

लगातार बढ़ते पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के दामों को लेकर राहुल गांधी ने शनिवार (26 मार्च) को अपने ट्वीट में लिखा, “राजा करे महल की तैयारी, प्रजा बेचारी महंगाई की मारी।”

गौरतलब है कि, पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर से आम जनता पर महंगाई की मार पड़नी शुरु हो गई हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में शनिवार (26 मार्च) को 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। तेल कंपनियां कच्चे माल की कीमत में बढ़ोतरी का भार उपभोक्ताओं पर डाल रही हैं, जिसके चलते पिछले पांच दिन में चौथी बार कीमत में बढ़ोतरी की गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की तरफ से जारी मूल्य संबंधी अधिसूचना के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.81 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर अब 98.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.07 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 89.87 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

बता दें कि, पेट्रोल तथा डीजल की कीमत साढ़े चार महीने तक स्थिर रहने के बाद 22 मार्च को 80 पैसे बढ़ाई गई थी। इसके बाद से इनकी कीमतों में प्रति लीटर 80-80 पैसे की तीन बार बढ़ोतरी की गई। इन कुल चार बार में पेट्रोल और डीजल के दाम में कुल 3.20 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है।

