अपनी टिप्‍पणियों को लेकर अक्‍सर सुखिर्यों में रहने वाले केन्द्र में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट के जरिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। इस बार स्वामी ने पीएम मोदी पर पाकिस्तान को लेकर डायरेक्ट अटैक किया है। पाक के साथ व्यापार बहाली की अटकलों को लेकर स्वामी ने लिखा कि कश्मीर पर मोदी सरकार ने पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए लिखा कि संभव है आने वाले दिनों में मोदी और इमरान खान लंदन में डिनर करते नजर आएं।

भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बुधवार सुबह पाक के साथ व्यापार बहाली की संभावना वाली खबर को ट्वीट कर लिखा, “कश्मीर पर सरेंडर। गुड बाय Pok। मुझे यकीन है कि जल्द ही मोदी लंदन में इमरान खान के साथ डिनर करेंगे।”

Surrender on Kashmir. Good bye Pok. I am sure soon Modi will have dinner with Imran Khan in London

— Subramanian Swamy (@Swamy39) March 31, 2021