बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले में बिहार सरकार की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की सिफारिश पर अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के वकील ने सवाल उठाए हैं। अभिनेत्री के वकील ने बिहार सरकार की केस को सीबीआई को ट्रांसफर किए जाने की सिफारिश पर कहा है कि ये केस सीबीआई को ट्रांसफर नहीं हो सकता क्योंकि बिहार पुलिस के इससे जुड़ने का कोई आधार नहीं है।

रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा, ‘रिया चक्रवर्ती ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है उससे बिहार पुलिस का कोई संबंध नहीं है कि वे जांच करें। इस केस में बिहार के जांच करने का कोई कानूनी आधार ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा से ये हो सकता है कि आप जीरो एफआईआर करें और उसे मुंबई पुलिस को ट्रांसफर किया जाए। ट्रांसफर किया जाना कानूनी तरीका है वरना इस तरह से जांच में हस्तक्षेप करके आप संघीय ढांचे के खिलाफ जा रहे हैं। यह हमारे संविधान के मूल में है जिसके कारण भारत राज्यों का संघ बना।’

बता दें कि, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से ही जांच पर सवाल उठाए जा रहे थे। जब बिहार पुलिस ने जांच शुरू की तो मुंबई पुलिस पर सहयोग न करने के आरोप लगे। अब जब बिहार सरकार कह चुकी है कि वह सीबीआई जांच की सिफारिश करने जा रही है तब रिया चक्रवर्ती के वकील का यह बयान सामने आया है।

There can't be transfer of a case which had no legal basis for Bihar to get involved. At most, it would be a 'Zero FIR' transferable to Mumbai Police. Transfer of a case,on which they had no jurisdiction, to CBI has no legal sanctity:

Satish Maneshinde, #RheaChakraborty's lawyer

