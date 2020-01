नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी के पास हो रहे विरोध प्रदर्शन में एक अनजान शख्स खुलेआम बंदूक लेकर घुस गया और फिर फायरिंग कर दी। ख़बर के मुताबिक, शख्स की गोली से मार्च में शामिल जामिया का एक छात्र घायल हो गया है। घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि, गुरुवार को जामिया से राजघाट तक सीएए के विरोध में मार्च निकाला जा रहा था।

दरअसल, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्र राजघाट तक पदयात्रा निकालने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक युवक आया और उसने ‘ये लो आज़ादी’ के नारे लगाते हुए गोली चला दी। वीडियो में युवक ‘हिंदुस्तान जिंदाबाद’, ‘दिल्ली पुलिस जिंदाबाद’ भी कहता हुआ नजर आ रहा है। शख्स के गोली चलाने के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया है।

घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने गोली चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। शख्स के पास से पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। हालांकि, ख़बर लिखे जाने तक युवक की पहचान नहीं हो सकी है और उसने किस वजह से फायरिंग की इसका भी पता नहीं लग सका है। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

#UPDATE Delhi Police: Man, who brandished the gun and opened fire in Jamia area, has been taken into custody. He is being questioned. The injured, said to be a student, has been admitted to a hospital. Investigation is continuing. https://t.co/6Mh2021fyw

— ANI (@ANI) January 30, 2020