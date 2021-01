अपने विवादित बयानों को लेकर मीडिया की सुर्ख़ियों में रहने वाली भाजपा समर्थक बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहती हैं। अपने बयानों को लेकर कई बार वह विवादों में भी घिर जाती हैं। इस बीच, हाल में ही ट्वीटर ने उनके अकाउंट को अस्थाई रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद कंगना का गुस्सा फूट पड़ा।

दरअसल, कंगना रनौत ने अपने ट्वीटर हैंडल से वेब सीरिज तांडव के मेकर्स के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद उनका ट्वीटर अकाउंट प्रतिबंधित कर दिया गया था। अस्थाई प्रतिबंधित हटते ही कंगना ने एक ओर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ट्वीटर के एससीओ जैक डोर्सी को आड़े हाथों लिया। कंगना ने ट्वीट करते हुए बताया कि उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था।

कंगना ने लिखा, “लाइब्रस लोग अपने चाचा जैक के सामने जाकर रोने लगे और मेरे अकाउंट पर कुछ समय के लिए पाबंदियां लगा दी गईं। वे मुझे धमकियां भी दे रहे हैं। मेरा अकाउंट/वर्चुअल पहचान कभी भी देश के लिए शहीद हो सकती है। मगर मेरा रिलोटेड देशभक्त वर्जन मेरी फिल्मों के माध्यम से फिर से दिखाई देगा। तुम्हारा जीना दुश्वार करके रहूंगी।”

Librus cried to their chacha @jack and got my account temporarily restricted, they are threatening me mera account/virtual identity kabhi bhi desh keliye shaheed ho sakti hai,magar my reloaded desh bhakt version will reappear through my movies.Tumhara jeena dushwar karke rahungi.

