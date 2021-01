कंगना रनौत बोलीं- तापसी पन्नू हमेशा मुझे कॉपी करती हैं, अभिनेत्री ने दिया करारा जवाब

कई बॉलीवुड फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी अभिनेत्री तापसी पन्नू अपने नए फोटोसूट की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। कंगना रनौत के फैंस अभिनेत्री को ट्रोल करते हुए आरोप लगा रहे है कि वह उनकी नकल कर रही हैं। वहीं, इस फोटो को लेकर कंगना रनौत ने भी तापसी पन्नू पर तंज कसा। कंगना ने तापसी की फोटो पर चुटकी लेते हुए लिखा है कि तापसी उनकी सबसे बड़ी फैन हैं और वो हमेशा उन्‍हें कॉपी करती करने की कोशिश करती हैं। वहीं, अब तापसी ने भी कंगना को जवाब दिया है।

दरअसल, तापसी ने 8 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की। ये फोटो एली (ELLE) फोटोशूट की है जो अभिनेत्री ने अपने ट्वविटर पर रीट्वीट किया, जिसमें से तापसी की एक तस्वीर को लोगों ने कंगना रनौत की कॉपी बताया है। जबकि तापसी की इस फोटो में कंगना रनौत के जैसे घुघराले बाल के अलावा कोई भी समानता नहीं है। इस फोटो में दोनों एक जैसे पोज में नजर आ रहे हैं। कंगना ब्लैक टॉप और प्रिंटेड स्कर्ट में सोफे पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। वहीं, तापसी शॉर्ट ब्लैक ड्रेस में चेयर पर बैठी दिख रही हैं।

इसके बाद ही कई यूजर्स ने तापसी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस बीच, कंगना रनौत ने मजे लेते हुए इस यूजर के पोस्‍ट पर कमेंट करते हुए लिखा, “हाहाहा मैं बहुत खुश हुई, उसका पूरा अस्तित्व मुझे स्टडी करने और कॉपी करने में है। यह काफी प्रभावित करने वाला है। इसके अलावा कोई फीमेल सुपरस्टार पॉप कल्चर को मेरी तरह आगे लेकर नहीं गई है। मिस्टर बच्चन के बाद सबसे ज्यादा मेरी नकल की जाती है।”

Ha ha ha I am flattered, she is a true fan, dedicated her whole existence to study and impersonate me to the point of dessolution it is rather impressive, also no other female superstar has taken over pop culture the way I have I am the most mimicked superstar after Mr Bachchan.

