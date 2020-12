केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आंदोलन से जुड़े अपने एक ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर फजीहत झेलने के बाद अब अभिनेत्री कंगना रनौत पर भाजपा नेता ने भी निशाना साधा है। भाजपा नेता ने कंगना रनौत से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए कहा है।

बता दें कि, किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनौत ने हाल ही में एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने एक महिला आंदोलकारी को शाहीन बाग वाली ‘दादी’ बिलकिस बानो बताया था। हालांकि, सोशल मीडिया पर आलोचनाओं के बाद अभिनेत्री ने अपना यह ट्वीट डिलीट कर दिया था। इसके बावजूद उनके इस ट्वीट पर घमासान तेज होता जा रहा है। कई सेलिब्रिटिज ने उनके ट्वीट पर पलटवार किया। वहीं, अब भाजपा नेता और पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी कंगना पर निशाना साधा है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने अपने ट्वीट में कंगना रनौत से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए कहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “मैं आपके साहस और एक्टिंग के लिए आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपनी मां का अपमान करने या उन्हें अपमानित करने के लिए किसी को स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा करने के लिए आपको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।”

.@KanganaTeam I respect you for your courage & acting but I will not accept anyone disrespecting or demeaning my mother. You must make a public apology for doing so.#MohinderKaur pic.twitter.com/uB835sJE1w

— R.P. Singh: ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ National Spokesperson BJP (@rpsinghkhalsa) December 3, 2020