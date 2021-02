कंगना रनौत ने रिहाना की तुलना इंडियन आइडल की जज नेहा कक्कड़ और सिंगर सुनिधि चौहान से करते हुए आपत्तिजनक शब्दों का किया इस्तेमाल; जमकर हुईं ट्रोल

अपने विवादित बयानों को लेकर मीडिया की सुर्ख़ियों में रहने वाली भाजपा समर्थक बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना की तुलना इंडियन आइडल की जज नेहा कक्कड़ और सिंगर सुनिधि चौहान से करते हुए उनके खिलाफ कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया हैं, जिसको लेकर वो अब सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई है लोग अभिनेत्री को ट्रोल करते हुए जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं और उनकी कुछ तस्वीरें शेयर कर रहे हैं।

दरअसल, केन्द्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर रिहाना ने जब से ट्वीट किया है तभी से वो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई हैं। भारतीय रिहाना को लेकर काफी कुछ सर्च करने में लगे हैं जिससे रिहाना लगातार ट्रेंड हो रही हैं। रिहाना के इतना लाइम लाइट बटोरने के बाद अब कंगना रनौत एक बार फिर से रिहाना के ऊपर बरस पड़ी हैं।

एक समाचार लेख पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कंगना रनौत ने ट्विटर पर लिखा, “हां कृपया भारत को जानना चाहते हैं, भारतीयों को सरल बनाने के लिए वह एक गायिका हैं जैसे कि सुनिधि चौहान या नेहा कक्कर … उनके बारे में ऐसा क्या खास है, अच्छा है … वह अपने गाल सहला सकती हैं और गाते समय कैमरे के लेंस में अपनी ** दरार को उजागर कर सकती हैं.. और कुछ नहीं।”

अभिनेत्री ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, “लाइब्रस जो हमारे आंतरिक मुद्दों के बारे में राय देने वाले इन अमेरिकी पोर्न सितारों के बारे में उत्साहित हैं, अच्छी तरह से 99 प्रतिशत भारत अमेरिकी जीवन की परवाह नहीं करता है या उसका सम्मान नहीं करता है, जो सबसे अधिक अछूता, धन दिमाग और आत्म केंद्रित समाजों में से एक है। शांत हो जाओ …”

Librus who are getting excited about these American porn stars giving paid opinions about our internal issues, well 99 percent India does not care or respect American way of life, one of the most debouched, money minded and self centred societies. So calm down fools … https://t.co/USLWf5Sc39

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 3, 2021