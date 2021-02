रिहाना के ट्वीट पर कंगना रनौत ने किसानों को बताया ‘आतंकवादी’, यूजर्स ने ट्विटर से की भाजपा समर्थक अभिनेत्री के अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने की मांग

किसान आंदोलन के मुद्दे पर पॉप स्टार रिहाना के एक ट्वीट का जवाब देकर भाजपा समर्थक बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत जमकर ट्रोल हो रही हैं, सोशल मीडिया पर उनकी जमकर किरकिरी हो रही है। वहीं, कुछ यूजर्स तो ट्विटर से अभिनेत्री के अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि, कंगना रनौत ने पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट पर प्रतिक्रियां देते हुए किसानों को ‘आतंकवादी’ कह दिया था।

दरअसल, हाल ही में अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने अपने ट्विटर हैंडल से किसानों के समर्थन में ट्वीट किया। रिहाना ने ट्विटर पर किसान आंदोलन के बारे में लिखे एक लेख को शेयर किया है, जिसमें आंदोलन की वजह से हरियाणा में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने की बात लिखी है। पॉप स्टार ने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, FarmerProtest।

रिहाना के इस ट्वीट पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भड़कते हुए प्रदर्शनकारी किसानों को ‘आतंकवादी’ और रिहाना को ‘बेवकूफ’ करते हुए उन्हें चुप बैठने को कहा। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा, “कोई भी इनके बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये किसान नहीं है। ये आतंकवादी हैं, जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि चीन हमारे कमजोर टूटे हुए राष्ट्र पर कब्जा कर सके और चाइनीस जैसी कॉलोनी बना सके। तुम शांत बैठो बेवकूफ, हम लोग तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं हैं जो अपने देश को बेच दें।”

No one is talking about it because they are not farmers they are terrorists who are trying to divide India, so that China can take over our vulnerable broken nation and make it a Chinese colony much like USA…

Sit down you fool, we are not selling our nation like you dummies. https://t.co/OIAD5Pa61a — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 2, 2021

हालांकि, कंगना के इस ट्वीट के बाद लोगों ने अभिनेत्री को ट्रोल करना शुरू कर दिया और उनके कमेंट्स पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं, उनकी सोशल मीडिया पर जमकर किरकिरी हो रही है। लोग उन्हें रिहाना से सीख लेने की बात करने लगे हैं। एक ट्विटर यूज़र ने याद दिलाया कि कैसे उन्होंने कान फइल्म फेस्टिवल 2019 में रेड कार्पेट पर साड़ी पहनने को लेकर मिली तारीफ पर अपनी खुशियों को रिहाना के ही सॉन्ग ‘डायमंड’ पर सेलिब्रेट किया था।

कंगना का किसानों को आतंकवादी कहे जाने पर कुछ ने उन्हें बताया कि देश की 70% जनता खेती पर निर्भर है। इसका मतलब है कि देश को 70% लोग आतंकी हैं। कुछ ने रिहाना के 100 मिलियन फॉलोअर्स और कंगना के 3 मिलियन फॉलोअर्स की ओर इशारा करते हुए लिखा है, ‘3 million vs 100 million’। वहीं, कुछ यूजर्स तो ट्विटर से अभिनेत्री के अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट:

Hello @TwitterIndia, Because you were quick to ban hundreds for calling Modi a genocide enabler (which actually he is), we expect you to act with same hastiness against @KanganaTeam. She labelled lakhs of protesting farmers as terrorists & has put their safety in danger. pic.twitter.com/RHvCRkNSjp — Jas Oberoi | ਜੱਸ ਓਬਰੌਏ (@iJasOberoi) February 2, 2021

3 million vs 100 million 😂🤣😂🤣 — 𝙺𝚊𝚞𝚛 🕊 (@nyiipta) February 2, 2021

I urge @TwitterIndia to ban this account immediately.

Her tweet is in response to a post on internet ban in Haryana. Calling peacefully agitating farmers in Haryana ‘terrorists’ is highly inflammatory & hateful. The biggest irony is that these farmers are the biggest patriots. https://t.co/JnSxe6tijR — Deepender S Hooda (@DeependerSHooda) February 2, 2021

Hello @TwitterIndia , this person is calling lakhs of farmer protestors "Terrorists" and inciting violence against them. How can you allow such kind of hateful msg on your platform @jack ?? Any action @shashidigital. ?? CC @TwitterSupport @misskaul @PayalKamat — Md Asif Khan‏‎‎‎‎‎‎ (@imMAK02) February 2, 2021

इस बीच, अभिनेता सुशांत सिंह ने किसान एकता मोर्चा से आग्रह किया कि वह किसानों का विरोध करने वाली कंगना रनौत पर मुकदमा चलाने पर विचार करे। किसानों के आंदोलन का समर्थन करने वाला रिहाना का यह ट्वीट अब खूब वायरल हो रहा है, उनके इस ट्वीट पर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।