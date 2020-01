अभिनेत्री दीपिका पादुकोण दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में छात्रों पर हुए हमले के बाद छात्रों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए मंगलवार की शाम को जेएनयू पहुंची। अभिनेत्री का ये रुख सियासी गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया। अभिनेत्री के इस कदम से ट्विटर यूजर्स के एक वर्ग में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से दीपिका पादुकोण की आगामी फिल्म ‘छपाक’ का वे बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं, दूसरी और दीपिका पादुकोण के इस कदम की कुछ लोग जमकर तारीफ भी कर रहे है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां भी दीपिका के समर्थन में खुलकर सामने आए।

बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने भी दीपिका पादुकोण का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीट किया,‘वाह दीपिका पादुकोण।’ दिग्गज अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल ने लिखा,‘दीपिका पादुकोण, मैं आपके कमिटमेंट और दिलेरी की प्रशंसा करती हूं। आप नायक हैं।’ स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया,‘बहुत अच्छा दीपिका पादुकोण!’ एक्टर विक्रांत मैसी ने ट्विटर पर लिखा,‘गर्व के साथ आगे बढ़ो।’

विशाल ददलानी ने ट्वीट किया,‘पूरा सहयोग और दीपिका की दिलेरी दिखाने के लिए उनका शुक्रिया, जो बॉलीवुड के बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं।’ कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने ट्वीट किया, ‘मुझे अच्छा लगा की उसने खुलकर ये किया, बहुत चूहे अभी भी बिलों में छिपे हुए हैं… सब निकलेंगे धीरे-धीरे, लेकिन हमें दीपिका पादुकोण का सम्मान करना चाहिए जो जेएनयू के समर्थन में खुलकर सामने आई।’

इसी बीच सोनाक्षी सिन्हा ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने दीपिका पादुकोण की तारीफ की है और लिखा, आप किसी भी पार्टी को सपॉर्ट करते हों, ‘क्या आप हिंसा को सपॉर्ट करते हैं? क्या खून से सने स्टूडेंट्स और टीचर्स के विजुअल्स देखकर आप हिले नहीं? अब हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। दीपिका का वहां जाना और बाकी लोगों का आवाज उठाना तारीफ के काबिल है। यह चुप रहने का वक्त नहीं है।’

Full support and thanks to @deepikapadukone for showing courage that a LOT of people from Bollywood don't.

Those downtrending #Chhapaak, you have already lost! Your petty hatred CANNOT stop brave women! #ChhapaakIsABLOCKBUSTER ! Mark my words, and trend THAT!

