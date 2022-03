बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शख्स ने मारा मुक्का, पुलिस ने हिरासत में लिया

जनता दल (युनाइटेड) के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर रविवार को पटना के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर दिया। सीएम पर यह हमला बख्तियारपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हुआ। घटना के बाद वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने युवक को पकड़ लिया। मुख्यमंत्री पर हमले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसपर लोग भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

वायरल वीडियो में हमलावर को उस स्थान पर पीछे से आते हुए देखा जा सकता है जहां कुमार स्वतंत्रता सेनानी शीलभद्र यजी की प्रतिमा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। कुमार पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए झुक रहे थे, तभी युवक उनपर हमला कर देता है।

टी-शर्ट और पैंट पहने हमलावर को जल्द ही मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मचारियों ने काबू में कर लिया और उसे तुरंत पुलिस को सौंप दिया। हमलावर को पुलिसकर्मी खींचकर ले जाते नजर आ रहे हैं। कुमार ने कथित तौर पर अपने सुरक्षाकर्मियों से कहा कि वे उसे पीटें नहीं।

Bihar | A youth tried to attack CM Nitish Kumar during a program in Bakhtiarpur. The accused was later detained by the Police. (Viral video) pic.twitter.com/FoTMR3Xq8o — ANI (@ANI) March 27, 2022

हमलावर की पहचान शंकर साह के रूप में हुई है, जो मुख्यमंत्री के पैतृक स्थान बख्तियारपुर का रहने वाला है। कुमार ने अपना प्रारंभिक बचपन बख्तियारपुर में बिताया है। युवक कथित तौर पर अपनी ज्वैलरी की दुकान चलाता है। हमले के मकसद का अभी पता नहीं चला है लेकिन पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी है।

बता दें कि, इससे पहले पिछले साल मधुबनी जिले में एक चुनावी रैली के दौरान नीतीश कुमार पर पथराव और प्याज फेंका गया था। विचाराधीन हमलावर को यह चिल्लाते हुए सुना गया कि कुमार के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में शराब की तस्करी को रोकने में विफल रही है।

[Please join our Telegram group to stay up to date about news items published by Janta Ka Reporter]