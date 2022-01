जानिए कौन हैं, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली अलका मित्तल? जामिया मिलिया इस्लामिया के पूर्व छात्र के बारे में जानें सब कुछ

सरकारी स्वामित्व वाली दिग्गज ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी (ओएनजीसी) की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. अलका मित्तल को बनाया गया है। मित्तल को सोमवार को ONGC के चेयरमैन व एमडी (CMD) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। ऐसा पहली बार है जब किसी महिला को ओएनजीसी के सीएमडी पद पर नियुक्त किया गया है।

ओएनजीसी के एक ट्वीट में लिखा है, “निदेशक (एचआर) डॉ अलका मित्तल को ओएनजीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जिससे वह कंपनी प्रमुख का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं।”

सरकार के एक बयान में कहा गया है कि मित्तल 1 जनवरी 2022 से अगले छह महीनों के लिए पूर्णकालिक सीएमडी नियुक्त होने तक या ‘अगले आदेश तक, जो भी जल्द से जल्द हो’ तक अपनी नई भूमिका में रहेंगे।

बता दें कि, पिछले साल मार्च में शशि शंकर के सेवानिवृत्त होने के बाद से ओएनजीसी के पास पूर्णकालिक सीएमडी नहीं है। ओएनजीसी के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सुभाष कुमार 31 दिसंबर, 2021 को सेवानिवृत्त हुए थे।

अलका मित्तर ने 2001 में दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से बिजनेस/कॉमर्स, कॉरपोरेट गवर्नेंस में डॉक्टरेट की डिग्री पूरी की। उन्होंने 1983 में देहरादून के एम.के.पी.पी.जी कॉलेज से अर्थशास्त्र में परास्नातक पूरा किया।

मित्तल 2018 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक (एचआर) के रूप में शामिल हुए थे। वह ओएनजीसी के इतिहास में पूर्णकालिक निदेशक का प्रभार संभालने वाली पहली महिला भी थीं।

ONGC की वेबसाइट के मुताबिक, मित्तल 1985 में ट्रेनी के तौर पर ONGC ज्वाइन किया था। नवंबर 2018 से अल्का मित्तल डायरेक्टर (HR) के तौर पर काम कर रही थीं। ONGC के इतिहास में वह पहली महिला हैं जिन्हें फुल टाइम डायरेक्टर नियुक्त किया गया है।

निदेशक (एचआर) बनने से पहले, मित्तल ओएनजीसी में स्किल डेवलपमेंट की चीफ थीं। अपने इस रोल में उन्होंने गतिविधियों को सुव्यवस्थित किया और ओएनजीसी के कौशल विकास केंद्रों के कामकाज में एकरूपता लेकर आईं। इस अवधि के दौरान, उन्होंने ओएनजीसी में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (NAPS) को भी लागू किया।

