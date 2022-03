फैक्ट चेक: क्या घरेलू हिंसा की वजह से अतहर आमिर खान से अलग हुई थी IAS टॉपर टीना डाबी? जानें क्या हैं सच्चाई

आईएएस टॉपर टीना डाबी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ वायरल किया जा रहा है कि उसने एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी की थी और वह शादी के दो साल बाद अपने पति अतहर आमिर खान से अलग हो गई है क्योंकि उसका पति उसे बुर्का पहनने के लिए प्रताड़ित करता था।

हरजीत सिंह खालसा नाम के एक फेसबुक यूजर ने 24 जुलाई 2020 को टीना डाबी का एक वीडियो शेयर करते हुए अपने पोस्ट में लिखा था, “यह वही चर्चित आईएएस टीना डाबी जी हैं जिन्होंने एक मुस्लिम से विवाह किया था मात्र 2 वर्षों में ही इस्लाम की खूबसूरती पता चल गई जमीन का पति अख्तर इन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित करता था मारता था इन्हें बुर्का पहनने पर मजबूर करता था फिर ये अपने पति से अलग हो गई और अपने नाम में से खान भी हटा लिया कल इन्होंने श्रीगंगानगर में जिला परिषद चेयरमैन का कार्यभार संभाला पूरे वैदिक रीति-रिवाजों और पूजा पाठ के साथ उन्होंने कार्यभार संभाला।”

लेकिन, जांच में सामने आया है कि यूजर्स का यह दावा झूठा और भ्रामक है। जैसा यूजर ने अपने पोस्ट में दावा किया है, वैसा कुछ भी नहीं हैं।

लगभग दो साल एक ही शहर में सेवा देने के बाद आईएएस टॉपर टीना डाबी और अतहर आमिर खान दोनों सिविल सेवकों को दो अलग-अलग शहरों में नई पोस्टिंग मिलने के बाद अलग हो गए थे। टीना ने श्री गंगानगर की जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नई भूमिका संभाली थी, जबकि अतहर को राज्य की राजधानी की जिला परिषद के सीईओ के रूप में जयपुर स्थानांतरित किया गया था।

टीना ने इंस्टाग्राम पर श्रीगंगानगर में स्वागत का वीडियो शेयर करते हुए अपने पोस्ट में लिखा था, “और इस तरह श्रीगंगानगर जिला परिषद ने मेरा स्वागत किया है?? बहुत विनम्र और बहुत आभारी महसूस कर रही हूं।”

तस्वीरों की एक अन्य श्रृंखला में दिल्ली की आईएएस टॉपर को पूजा करते और अपनी नई टीम के साथ बातचीत करते देखा गया।

टीना ने 2016 में यूपीएससी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली रैंक हासिल की थी, जबकि अतहर आमिर खान ने उसी वर्ष दूसरी रैंक हासिल की थी। टीना ने अप्रैल 2018 में अतहर आमिर खान से शादी की थी, लेकिन इस जोड़े ने पिछले साल अगस्त में आपसी तलाक के जरिए अपने रिश्ते को खत्म कर लिया। जब जयपुर की एक सिविल कोर्ट ने तलाक के उनके अनुरोध को मंजूरी दे दी।

बता दें कि, टीना डाबी एक बार फिर शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। टीना डाबी ने सोमवार को घोषणा की कि उसने जयपुर में साथी आईएएस अधिकारी डॉ प्रदीप गावंडे के साथ सगाई कर ली है। प्रदीप के इंस्टाग्राम अकाउंट के मुताबिक, उन्होंने 2013 में यूपीएससी की परीक्षा पास की। वे राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं। वर्तमान में वह पुरातत्व एवं संग्रहालय राजस्थान में डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं।

टीना सोशल मीडिया पर सबसे लोकप्रिय आईएएस अधिकारी हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जहां वह नियमित रूप से अपने प्रशंसकों के साथ अपने जीवन के बारे में अपडेट साझा करती रहती हैं।

