UP Board English Paper Leak: यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक, गोरखपुर और गाजियाबाद समेत 24 जिलों में रद्द हुई परीक्षा; अधिक जानकारी के लिए छात्र upmsp.edu.in को करें फॉलों

UP Board English Paper Leak: उत्तर प्रदेश बोर्ड की कक्षा 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया। इसके बाद बलिया और गाजियाबाद समेत 24 जिलों में परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया। यह परीक्षा आज दोपहर दो बजे आयोजित होने वाली थी। परीक्षा रद्द होने के बाद अगली तारीख का एलान अभी नहीं हुआ है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आज सुबह ही बलिया में दूसरी पाली में होने वाली इंटरमीडिएट अंग्रेजी की परीक्षा की सीरीज 316 ईडी और 316 ईआई के प्रश्नपत्र लीक हो गए। बाजार में 300 से 500 रुपये में यह पेपर बिक रहे थे। मामला संज्ञान में आते ही 24 जनपदों में पेपर रद्द कर दिया गया। माध्यमिक शिक्षा परिषद के निदेशक विनय कुमार पांडेय ने परीक्षा निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

जिन जिलों में पेपर लीक हुआ है, उनमें आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकरनगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात, एटा और शामली शामिल हैं। शेष अन्य 51 जिलों में परीक्षा निर्धारित समय पर आयोजित होगी।

पेपर लीक होने पर यूपी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। पेपर लीक कांड की जांच एसटीएफ द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Uttar Pradesh Special Task Force (STF) takes charge of investigation of the Intermediate English paper leak on the instructions of UP government.

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 30, 2022