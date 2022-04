केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने इंदिरा गांधी का जिक्र कर महंगाई के लिए कांग्रेस को बताया जिम्मेदार, यूजर्स ने जमकर उड़ाया मजाक

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल अपने उस बयान को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए है, जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र कर महंगाई के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। यूजर्स उन्हें ट्रोल करते हुए जमकर मजे ले रहे हैं।

दरअसल, न्यूज24 के पत्रकार ने एसपी बघेल से सवाल पूछा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। विपक्ष आंदोलन कर रहा है और जनता भी परेशान है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? इसका जवाब देते हुए बघेल ने कहा, “1971 में जब मैं कक्षा छ: में पढता था, तब एक निबंध आया था। तब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उनके समय की यह बीमारी है जो बाद में बढ़ती चली गई।”

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, “इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाने का नारा देकर सरकार बना ली थी लेकिन गरीबी नहीं हटी, तो कांग्रेस अपने बारे में सोचे। इसके लिए कांग्रेस सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक राज किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि गरीब उन्मूलन के लिए उनकी कई योजनाएं हैं। तमाम योजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री गरीबी और महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।”

एसपी बघेल के बयान का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसपर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “इनके पार्टी सारा जिम्मेदार नेहरू जी को कोसते कोसते , ये माननीय वघेल साहब इंदिरा गांधी जी को चपेट में ले लिए है, महंगाई का जिम्मेदारी इंदिरा जी है।” एक अन्य ने लिखा, “इनके चमकते चस्मे और कैरियर के जिम्मेदार इनके पुरखे पुरानियां हैं या इन्होंने भी कुछ किया है अपने जीवन में!?”

एक अन्य ने लिखा, “ये सही है गुरु जहां असफल हुए वहाँ कोई और जिम्मेदार और जहां क्रेडिट लेना हो वहाँ फटाक से कूद जाते हो।” एक अन्य ने लिखा, “मतलब कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराना एक बहाना है।” एक अन्य ने पूछा, “चलो माना कि कॉग्रेस के समय से मंहगाई है पर मोदी ने आठ साल क्या किया?”

एक अन्य ने लिखा, “कांग्रेस जिम्मेदार थी इसीलिए तो जनता ने तुमको सत्ता में बैठाया। जब तुम मंहगाई कम नहीं कर सकते तो सत्ता में बैठकर क्या उखाड़ रहे हो ??? मोदी की तरह बेमतलब की बातें मत करो।” बता दें कि, इसी तरह तमाम यूजर्स बघेल के बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

