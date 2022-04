बिहार MLC चुनाव: सिवान में मतदान के बाद निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग, एक की मौत

बिहार में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है, इसका अंदाजा आप इसी ख़बर से लगा सकते हैं। बिहार में विधान परिषद चुनाव में मतदान संपन्न होने के बाद सिवान जिला के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में प्रत्याशी रईस खान के काफिले पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई, जिसमें प्रत्याशी बाल-बाल बच गए। लेकिन, इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।

पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान मतदान संपन्न होने तथा इसकी समीक्षा के बाद सोमवार की देर रात काफिले के साथ शहर से अपने गांव ग्यासपुर लौट रहे थे। इसी बीच, महुअल गांव के पास पहले से घात लगाए हथियारों से लैस अपराधियों ने रईस के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।

रईस खान के मुताबिक, एके 47 से करीब 150 गोलियां चलाई गई। उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी तेज रफ्तार से तो निकल गई लेकिन काफिले में शामिल दूसरी गाड़ी पर बैठे लोगों को गोली लगी है। उन्होंने बताया कि पीछे आ रहे एक ग्रामीण की गोली लगने से मौत भी हो गई है।

घटना के बाद अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रईस सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशसन ने सुरक्षा गार्ड देने की बात कही थी, लेकिन सुरक्षा गार्ड नहीं दिया गया।

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, सिवान के पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार ने बताया कि इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि एक अन्य व्यक्ति के घायल होने की खबर है। उन्होंने बताया कि घायल व्यक्ति खतरे से बाहर बताया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि रईस खान के काफिले पर हमले की बात कही जा रही है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उन्होंने बताया कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस हथियार से गोली चलाई गई है।

