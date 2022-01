“पता नहीं सच क्या है?”: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली के नहीं खेलने पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उठाए सवाल

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जोहानिसबर्ग में दूसरा टेस्ट सोमवार को खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेल शुरू होने से ठीक पहले पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द के कारण विराट कोहली दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि, कमर में ऐंठन के कारण कोहली मैच नहीं खेलेंगे। उपकप्तान केएल राहुल, कोहली की जगह मैच में टीम का कमान संभाल रहे हैं। हालांकि, मौजूदा वक्त में टीम इंडिया में जिस तरह के हालात हैं, उसे देखते हुए विराट को टेस्ट से बाहर होने पर सोशल मीडिया पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं।

विराट कोहली की अनुपस्थिति ने प्रशंसकों को टीम के माहौल पर सवाल खड़ा कर दिया। विराट के टेस्ट से बाहर होने पर सोशल मीडिया पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें कि, विराट कोहली की जगह टीम में हनुमा विहारी को शामिल किया गया है।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट:

WHAT??? Virat Kohli not playing this test because of a spasm? Oh godddd — Vinesh Prabhu (@vlp1994) January 3, 2022

Virat Kohli has an upper back spasm. Legit injury considering all the back stabbing @BCCI's done to him. #SAvIND — Pet chowmings (@virat_fc_) January 3, 2022

You are probably not gonna miss Virat Kohli the batsman but you are definitely gonna miss Virat Kohli the Captain. @imVkohli @BCCI #SAvIND — Govind Kumar Jha (@imgovindkumarj) January 3, 2022

Virat Kohli has back spasm 🤣🤣🤣..this reminds of Ozil being dropped from Arsenal due to same reason..don't know what's the truth but Kohli should make utmost use of this break and focus more on his batting..we need Kohli the batter back ..#SAvIND — Shantanu Anil Shinde (@shan_gooner) January 3, 2022

#ChetanSharma PC two days back, Kohli not in pre match PC, now injured and not playing. No connection.#INDvsSA — Wanderer (@DisDatNothin) January 3, 2022

So, Virat Kohli decided not to play the second Test match so that Vihari is given a chance with Pujara and Rahane, and one who doesn't perform is dropped from the third Test 😜#INDvsSA #cricket pic.twitter.com/EndBo1tmBR — Cricket Fanatic🏏 (@cric8fanatic) January 3, 2022

भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। उन्होंने टॉस के समय कहा कि कोहली के 11 जनवरी से शुरु होने वाले श्रृंखला के आखिरी टेस्ट के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है। टॉस के लिए मैदान में उतरे राहुल ने कहा, ‘‘विराट कोहली के पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द है। वह फिजियो की निगरानी में हैं और उम्मीद है अगले टेस्ट तक फिट हो जाएंगे।’’

बल्लेबाजी में लय हासिल करने के लिए जूझ रहे कोहली अब केपटाउन में श्रृंखला के तीसरे और अंतिम मैच में अपना ऐतिहासिक 100 वां टेस्ट पूरा नहीं कर पाएंगे। वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 19 जनवरी से शुरू होने वाली एकदिवसीय श्रृंखला में भी नहीं खेल पाएंगे।

