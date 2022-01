बिहार: सीएम नीतीश कुमार के ‘जनता दरबार’ में शामिल होने वाले 3 पुलिस कांस्टेबलों सहित 14 लोग कोरोना पॉजिटिव

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ‘जनता दरबार’ में शामिल होने वाले 3 पुलिस कांस्टेबलों सहित कुल 14 लोगों ने कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए है। ‘जनता दरबार’ में शामिल 14 लोगों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, अधिकारी ने बताया कि, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ‘जनता दरबार’ में शामिल होने वाले 3 पुलिस कांस्टेबलों सहित कुल 14 लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए है।

#UPDATE | A total of 14 people including 3 police constables, who were to attend Bihar CM's 'Janta Darbar', tested positive for COVID-19: Official — ANI (@ANI) January 3, 2022

मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में आयोजित जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह, पुलिस, कारा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निगरानी, खान एवं भूतत्व विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई शिकायतें सुन रहे हैं।

