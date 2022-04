बिहार की बोचहां सीट से RJD उम्मीदवार अमर कुमार पासवान ने दर्ज की प्रचंड जीत; BJP प्रत्याशी को 35,000 से अधिक मतों से हराया

बिहार के बोचहां विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम सामने आ चुके हैं। यहां से लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार अमर कुमार पासवान ने प्रचंड जीत हासिल की है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी को 35,000 से अधिक मतों से हराया है। मुकेश सहनी की पार्टी तीसरे स्थान पर बनी रही। काउंटिंग शुरू होने के बाद से ही पासवान ने बढ़त बना ली थी।

अमर कुमार पासवान को जीत की बधाई देते हुए RJD ने अपने ट्वीट में लिखा, “यह युवा अमर कुमार पासवान जी से बोचहां की उम्मीदों की जीत है! सर्वप्रिय नेता श्री तेजस्वी यादव जी की नेतृत्वक्षमता की जीत है! यह आदरणीय लालू यादव जी के विचारधारा की जीत है! यह बोचहां के जन जन की जीत है! यह सकारात्मक प्रगतिशील राजनीति की जीत है!”

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बोचहां की जीत पर कहा कि ‘बिहार के बोचहां के जनता मालिकों को हार्दिक धन्यवाद। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “बोचहां के जनता मालिकों को हार्दिक धन्यवाद। विधानसभा उपचुनाव में बेरोजगारी, महंगाई एवं बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व विधि व्यवस्था से त्रस्त जनता ने डबल इंजन सरकार तथा अवसरवादी NDA ठगबंधन में शामिल 4 दलों की जनविरोधी नीतियों व अहंकार को अकेले परास्त करने का न्यायप्रिय कार्य किया है।”

