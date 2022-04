जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के पूर्व नेता और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शनिवार को दिल्ली में गांधी परिवार से मुलाकात की, जिसके बाद उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई हैं।

बता दें कि, आज कांग्रेस की एक मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, एके एंटनी, अंबिका सोनी, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह और अजय माकन भी पहुंचे हैं।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मौजूद हैं, जहां राहुल गांधी समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं।

#UPDATE | Delhi: Poll strategist Prashant Kishor is also present at the residence of Congress chief Sonia Gandhi where leaders of the party, including Rahul Gandhi, are present. — ANI (@ANI) April 16, 2022

गौरतलब है कि, किशोर ने हाल ही में 2024 के आम चुनाव सहित बड़े चुनावों से पहले कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में भूमिका के लिए गांधी परिवार के साथ बातचीत फिर से शुरू की थी, लेकिन कई दौर की बातचीत के बाद दोनों पक्ष पहले भी अलग हो गए थे।

