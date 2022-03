मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच का सामना कर रहीं पत्रकार राणा अय्यूब ने मंगलवार को कहा कि उन्हें मुंबई हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने रोक दिया, जब वह लंदन जा रही थी। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कथित तौर पर उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद अधिकारियों ने ऐसा किया। ईडी ने पहले मनी लॉन्ड्रिंग जांच में उनके 1.77 करोड़ रुपये कुर्क किए थे।

अय्यूब ने ट्विटर पर लिखा, “मुझे आज मुंबई एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने लंदन जाने से रोक दिया। मुझे लंदन में इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट्स के साथ पत्रकारों को डराने-धमकाने पर आयोजित कार्यक्रम में भाषण देने के लिए जाना था। मुझे पत्रकारिता में मुख्य भाषण देने के तुरंत बाद इटली जाना था।”

I was stopped today at the Indian immigration while I was about to board my flight to London to deliver my speech on the intimidation of journalists with @ICFJ . I was to travel to Italy right after to deliver the keynote address at the @journalismfest on the Indian democracy

— Rana Ayyub (@RanaAyyub) March 29, 2022