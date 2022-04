पंजाब में 1 जुलाई से हर घर में 300 यूनिट बिजली फ्री, भगवंत मान सरकार ने की घोषणा

पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने सत्ता में आने के एक महिने पूरे होने पर अपने बिजली के वादे को लेकर बड़ी घोषणा की है। भगवंत मान सरकार ने 1 जुलाई 2022 से घरों के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ़्त बिजली देने की घोषणा की है। राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के माध्यम से यह घोषणा की गई थी।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, पंजाब सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बताया कि, पंजाब सरकार ने 1 जुलाई 2022 से घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की।

Government of Punjab announces 300 units of free electricity for households from July 1st, 2022: Information and Public Relations Department, Punjab — ANI (@ANI) April 16, 2022

बता दें कि, अभी कुछ दिनों पहले पहले ही आप प्रवक्ता मालविंदर सिंह कांग ने मीडिया के सामने कहा था कि पंजाब में लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना का ब्लूप्रिंट लगभग तैयार हो गया है।

बता दें कि, आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार दिल्ली में भी 200 यूनिट बिजली फ्री देती है। केजरीवाल ने पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान बिजली का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था।

