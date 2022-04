मध्य प्रदेश: प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर शिकायत करने पर पंचायत स्टाफ और पुलिसकर्मी ने आदिवासी युवक को बेरहमी से पीटा

मध्य प्रदेश के कटनी जिले के ढीमरखेड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता और शौचालय निर्माण में कथित रूप से गड़बड़ी की शिकायत करने पर एक आदिवासी युवक को पंचायत स्टाफ और पुलिसकर्मी ने जमकर पीटा। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र के सिलौंडी चौकी के पास का बताया गया है। वही, पिटने वाला युवक आदिवासी समाज का है जिसे ग्राम के ही सरपंच और सचिव से जुड़े लोगों ने सिर्फ इस बात पर पीटा क्योंकि युवक धर्मेंद्र कोल, पीएम आवास और शौचालय को लेकर शिकायत दर्ज करवाने उनके पास जा पहुंच था।

पुलिस का एक कांस्‍टेबल और उसके सहयोगी भी युवक की पिटाई में शामिल थे। सरकारी कामों को अंजाम देने वाले पंचायत सचिव कुंज बिहारी, सहायक सचिव अमरेश राय और उनके साथ के लोगों भी युवक से जमकर मारपीट करते दिखे।

हालांकि, मामला सामने आने के बाद एसपी सुनील जैन ने आरोपी पंचायत सचिव समेत सभी आरोपियों पर मामला दर्ज करवाया। इसके साथ ही पिटाई में शामिल पुलिसकर्मी के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही का आदेश जारी किया गया है।

