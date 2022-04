जहांगीरपुरी हिंसा पर मशहूर टेनिस खिलाड़ी मार्टिना नवरातिलोवा ने पीएम मोदी से पूछा सवाल

देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान हुई हिंसा के मामले पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस हिंसा पर अब अमेरिका की मशहूर टेनिस प्लेयर मार्टिना नवरातिलोवा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है।

मार्टिना नवरातिलोवा ने जहांगीरपुरी हिंसा पर ट्वीट करते हुए सीधे पीएम मोदी से सवाल पूछा है। मार्टिना ने पत्रकार राणा अय्यूब के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, “निश्चित रूप से यह स्वीकार्य नहीं है, सही है न मोदी?” मार्टिना का यह ट्वीट अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसपर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

बता दें कि, राणा अय्यूब ने एक वीडियो ट्वीट किया था, जिसमें हनुमान जयंती के जुलूस में कुछ युवकों को हथियार लहराते हुए देखा जा सकता है।

Certainly this is not acceptable, right Modi? https://t.co/fy8gIjqx2w — Martina Navratilova (@Martina) April 17, 2022

बता दें कि, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 8 पुलिसकर्मियों और 1 नागरिक सहित 9 लोग घायल हो गए।

दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए बताया कि, “शोभायात्रा के पिछले हिस्से में जो लोग मौजूद थे उनके साथ वहां पर खड़े लोगों के साथ टकराव हुआ और पथराव शुरू हुए, 9 लोग घायल हुए जिनमें 8 पुलिस अधिकारी हैं। मामले में अब तक 23 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सोशल मीडिया की वीडियो फूटेज की जांच की जा रही है।”

राकेश अस्थाना ने आगे कहा कि, “कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनता अफवाहों पर ध्यान न दें। अमन कमिटी के साथ मिलकर संवेदनशीन इलाकों में शांति रखने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी वर्ग, पंथ, समुदाय और धर्म के लोग अगर दोषी पाए गए खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”

[Please join our Telegram group to stay up to date about news items published by Janta Ka Reporter]