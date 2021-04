चुनाव आयोग के नोटिस पर भड़कीं सीएम ममता बनर्जी, बोलीं- “मोदी के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज हुईं? हर दिन करते हैं हिंदू-मुस्लिम”

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख ममता बनर्जी ने गुरुवार को दामजूर में एक रैली के दौरान कहा कि मेरे खिलाफ भले ही 10 कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाए लेकिन मैं यही अपील करूंगी कि वोट न बंटने पाए। उन्होंने चुनाव आयोग के नोटिस को लेकर पीएम मोदी पर निशाना भी साधा।

गौरतलब है कि, रायदीधी की एक चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा था कि उनके वोट न बंटने पाएं और ने लोग एकमत होकर टीएमसी के पक्ष में मतदान करें। इस पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर 48 घंटों में जवाब मांगा है।

सीएम ममता बनर्जी ने आयोग की इस नोटिस पर पलटवार करते हुए कहा, “मेरे खिलाफ भले ही 10 कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रही हूं कि वोट न बंटने पाए और लोग एकजुट होकर टीएमसी के पक्ष में मतदान करें।’ नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज हुईं? वह हर दिन हिंदू-मुस्लिम करता है।”

ममता ने नोटिस को लेकर चुनाव आयोग को भी घेरे में लिया। उन्होंने कहा, “उन लोगों के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज की गईं जिन्होंने नंदीग्राम के मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा था? क्या उन्हें शर्म है? वे मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मैं हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाईयों और आदिवासियों के भी साथ हूं।”

