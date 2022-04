JEE (Main) Exam 2022 Rescheduled: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने जुलाई तक JEE (Main) परीक्षा 2022 के पुनर्निर्धारण की घोषणा की; jeemain.nta.nic.in को करें फॉलों

JEE (Main) Exam 2022 Rescheduled: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जुलाई तक JEE (Main) परीक्षा 2022 के पुनर्निर्धारण की घोषणा की है।

एनटीए ने एक बयान में कहा, ”राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने उम्मीदवारों से प्राप्त कई अभ्यावेदन के आधार पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई)- मेन के पहले और दूसरे सत्र की तारीखों को फिर से निर्धारित करने का फैसला किया है।”

नए शेड्यूल के अनुसार जेईई (मेन) 2022 सत्र 1 अब 20 से 29 जून 2022 तक आयोजित किया जाएगा। वहीं, दूसरा सत्र 21 से 30 जुलाई के बीच आयोजित किया जाएगा।

एनटीए ने कहा कि शहर की सूचना और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की खबर बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर साझा की जाएगी। सत्र 1 के लिए पंजीकरण अब समाप्त हो गया है। जेईई (मुख्य)- 2022 के सत्र 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने का कार्यक्रम जल्द ही उपलब्ध होगा।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों nta.ac.in और jeemain.nta.nic.in को देखते रहें।

जेईई (मेन) – 2022 से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार 011-40759000/011-69227700 पर भी संपर्क कर सकते हैं या jeemain@nta.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं।

