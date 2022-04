गुजरात: ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में AAP नेता गिरफ्तार; कॉन्स्टेबल को कार की बोनट पर घसीटा

गुजरात में आम आदमी पार्टी (आप) की युवा शाखा के नेता युवराज सिंह जडेजा को ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने और एक कांस्टेबल को कार के बोनट पर घसीटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जडेजा और उसके साथी के खिलाफ आईपीसी की धारा 332 और 307 के तहत मामला दर्ज़ किया गया है।

समाचार एजेंसी पीटीआई (भाषा) की रिपोर्ट के मुताबिक, जडेजा को मंगलवार रात गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। महानिरीक्षक (गांधीनगर रेंज) अभय चुडासमा ने बताया कि अन्य आरोपों के अलावा जडेजा पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 के तहत ‘‘हत्या के प्रयास’’ के लिए मामला दर्ज किया गया, क्योंकि उनके कृत्य से कांस्टेबल की मौत हो सकती थी।

पुलिस उपाधीक्षक एम के राणा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता को एक स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने पुलिस द्वारा रिमांड नहीं मांगे जाने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

आप नेता युवराज सिंह जडेजा को पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने और एक कांस्टेबल को उसकी कार के बोनट पर घसीटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जडेजा और उसके साथी के खिलाफ आईपीसी की धारा 332 और 307 के तहत मामला दर्ज़ किया गया है: पुलिस #Gujarat pic.twitter.com/LJx2ixz7JX — GoyalExpress (@ExpressGoyal) April 6, 2022

चुडासमा के अनुसार जडेजा मंगलवार शाम गांधीनगर पुलिस मुख्यालय में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों (विद्या सहायकों के पद के लिए) को अपना समर्थन देने के लिए आए थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था और मुख्यालय ले जाया गया था क्योंकि उनके पास प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी।

उन्होंने बताया कि बहस के बाद जडेजा ने ड्यूटी पर तैनात कुछ पुलिसकर्मियों पर हमला किया तथा मौके पर और पुलिस के इकट्ठा होने के बाद अपनी कार की ओर भागे। इसके बाद वह अपनी कार में बैठ गए और मौके से भागने की कोशिश की जब एक कांस्टेबल ने उन्हें ऐसा करने का इशारा किया तो उन्होंने अपनी कार नहीं रोकी।

चुडासमा ने बताया कि तेज रफ्तार कार से खुद को बचाने के लिए कांस्टेबल लक्ष्मण वसावा बोनट पर कूद गए। उन्होंने कहा कि जडेजा ने कुछ दूरी तय करने के बाद अपनी कार रोकी।

