सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 22 यूट्यूब समाचार चैनलों और 1 न्यूज वेबसाइट को किया ब्लॉक, 3 ट्विटर और 1 फेसबुक अकाउंट के खिलाफ भी हुई कार्रवाई

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक बार फिर से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के आरोप में यूट्यूब समाचार चैनलों और एक न्यूज वेबसाइट कि खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे ब्लॉक कर दिया है।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के लिए पाकिस्तान स्थित चार यूट्यूब समाचार चैनलों सहित 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा तीन ट्विटर अकाउंट, एक ​​फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक कर दिया गया है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि नए आईटी नियम 2021 (IT Rules, 2021) के तहत 18 भारतीय यूट्यूब न्यूज चैनलों को ब्लॉक किया गया है। जबकि पाकिस्तान के चार यूट्यूब न्यूज चैनलों को भी बंद किया गया है। इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशों से रिश्ते और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में दुष्प्रचार फैलाने का आरोप है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है।

आरोप है कि इन यूट्यूब चैनलों ने दर्शकों को गुमराह करने के लिए टीवी समाचार चैनलों के लोगो और झूठे थंबनेल का इस्तेमाल किया।

सरकार की ओर से एक बयान में कहा गया है कि, भारतीय सेनाओं, जम्मू-कश्मीर और कई अन्य मसलों के बारे में फेक न्यूज फैलाई जा रही थी। इसको संज्ञान में लिया गया है। भारत विरोधी ऐसी सामग्री को यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पर फैलाने के खिलाफ कार्रवाई पहले की तरह आगे भी जारी रहेगी।

