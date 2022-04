IAS टॉपर टीना डाबी ने अतहर आमिर खान के साथ तलाक के ‘दर्दनाक अनुभव’ पर किया खुलासा; होने वाले पति डॉ. प्रदीप गावंडे पर तोड़ी चुप्पी

आईएएस टॉपर टीना डाबी ने अतहर आमिर खान के साथ तलाक के ‘दर्दनाक अनुभव’ और अपने होने वाले पति डॉ. प्रदीप गावंडे पर चुप्पी तोड़ी है। टीना ने यह भी खुलासा किया कि उनकी तरह प्रदीप भी दलित समुदाय से है।

टीना और उनके पहले पति अतहर आमिर खान दो साल तक शादी में रहने के बाद पिछले साल आपसी तलाक के जरिए अलग हो गए। टीना ने कहा कि तलाक की प्रक्रिया एक दर्दनाक अनुभव था लेकिन काम पर और परिवार के साथ समय बिताने से उसे इससे बाहर निकलने में मदद मिली।

दैनिक भास्कर से बात करते हुए टीना डाबी ने कहा, “तलाक एक दर्दनाक अनुभव है, यह आपको भावनात्मक रूप से थका देता है। उस मुश्किल समय से बाहर आने के लिए मैंने अपने परिवार के साथ समय बिताया, मैंने खुद को काम में व्यस्त रखा।”

वह प्रदीप से कैसे मिली? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, “प्रदीप और मुझे मई 2021 में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य विभाग में एक साथ प्रतिनियुक्त किया गया था जब हम मिले थे।”

टीना ने कहा कि प्रदीप के आगे बढ़ने और उसे प्रपोज करने से पहले वे एक-दूसरे को अच्छी तरह समझने के लिए दोस्त बने। उन्होंने कहा, “हमने एक-दूसरे को समझने और एक-दूसरे के परिवारों से मिलने के बाद ही एक-दूसरे से शादी करने का फैसला किया।”

आईएएस टॉपर ने कहा कि यह उनकी दूसरी शादी है, लेकिन होने वाले पति प्रदीप की यह दूसरी शादी नहीं है। उनकी यह पहली शादी हैं।

अपने और प्रदीप के बीच उम्र के 13 साल के अंतर पर छिड़ी बहस पर प्रतिक्रिया देते हुए टीना ने कहा कि शादी जैसे महत्वपूर्ण मामलों में उम्र एक निर्णायक कारक नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा, “स्वभाव, अनुकूलता, सांस्कृतिक कारक और आपसी समझ अधिक महत्वपूर्ण हैं।”

टीना ने कहा कि उनका परिवार उनकी पसंद से रोमांचित था क्योंकि उन्हें ‘दामाद’ मिला है, जो न केवल एक आईएएस अधिकारी है बल्कि एक एमबीबीएस डॉक्टर भी है। वह बहुत अच्छे इंसान भी हैं।’

उन्होंने कहा, वह भी मेरे समुदाय से है। एक और अतिरिक्त बोनस यह है कि मेरी मां का पक्ष भी प्रदीप की तरह मराठी है। उसने कहा कि प्रदीप और उसकी मां दोनों ही दलित समुदाय में एक ही उपजाति से ताल्लुक रखते हैं।

दूसरी बार शादी करने की घोषणा के बाद से ही टीना सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। उनके होने वाले पति डॉ. प्रदीप गावंडे भी राजस्थान सरकार में आईएएस अधिकारी हैं। जबकि टीना ने 2016 में यूपीएससी की परीक्षा पास की तो वहीं प्रदीप 2013 में आईएएस अधिकारी बने। वह टीना से 13 साल बड़े हैं।

टीना ने 2018 में अतहर से शादी की थी, जिसने 2016 में यूपीएससी परीक्षा पास की थी। उनकी शादी की रिसेप्शन पार्टी में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सहित कई शीर्ष राजनेता शामिल हुए थे। हालांकि, दोनों पिछले साल आपसी तलाक के जरिए अलग हो गए।

