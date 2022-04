कर्नाटक: बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ‘हलाल’ मीट बेचने वाले मुस्लिम शख्स पर किया हमला, केस दर्ज

कर्नाटक के भद्रावती में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को एक मुस्लिम विक्रेता पर हमला किया। इससे एक दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि उनकी सरकार ‘हलाल’ मांस के खिलाफ उठाई गई “आपत्तियों” पर गौर करेगी।

शिवमोग्गा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) बीएम लक्ष्मी प्रसाद ने एएनआई को बताया कि इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिवमोग्गा के एसपी ने कहा, “बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहले बहस की और फिर एक मुस्लिम विक्रेता पर हमला किया। भद्रावती के होसमाने पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है।”

पुलिस ने बताया कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता बुधवार दोपहर करीब साढ़े बारह बजे होसमाने इलाके में ‘हलाल’ मीट के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कथित तौर पर मुस्लिम मांस विक्रेता थौसिफ को धमकी दी।

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, कार्यकर्ताओं ने उसे उसकी चिकन की दुकान पर ‘गैर-हलाल’ मांस बेचने के लिए कहा। उसने उनसे कहा कि ऐसा मांस तैयार नहीं है और वह इसकी व्यवस्था करेगा। इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने कहा कि एक शिकायत के बाद, पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और पांच दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं से पूछताछ की है।

सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शिवमोग्गा जिले में एक अन्य घटना में पुलिस ने बजरंग दल के उन्हीं कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुरानी भद्रावती में एक होटल व्यवसायी को ‘गैर-हलाल’ मांस नहीं परोसने के लिए धमकाने और गाली देने का मामला दर्ज किया। होटल व्यवसायी को गाली देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

बोम्मई ने बुधवार को कहा था कि राज्य सरकार ‘हलाल’ मांस के मुद्दे पर गौर करेगी, क्योंकि अब इसके खिलाफ ‘गंभीर आपत्तियां’ उठाई गई हैं। बोम्मई ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “हलाल मुद्दा अभी शुरू हुआ है। हमें इसका अध्ययन करना है। यह एक प्रथा है जो चल रही है। अब इसे लेकर गंभीर आपत्तियां उठाई गई हैं। मैं इस पर गौर करूंगा।”

कुछ दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा हलाल मांस के बहिष्कार के आह्वान के बारे में पूछे जाने पर बोम्मई ने कहा, “जहां तक ​​मेरी सरकार का सवाल है, हम दक्षिणपंथी या वामपंथी नहीं हैं, केवल विकास विंग हैं।”

