राजस्थान: जोधपुर के बिलाड़ा में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत; 3 गंभीर रूप से घायल

राजस्थान के जोधपुर के बिलाड़ा में भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस भीषण सड़क हादसे पर राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक बोलेरो गाड़ी ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसा बिरावास मोड़ पर हुआ है। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भीषण थी कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और तीन की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। वहीं, तीन लोग गंभीर रुप से घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें जोधपुर रेफर किया गया है। सभी मृतक राजस्थान के चुरु के रहने वाले हैं।

घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। पुलिस ने स्थानिय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया। जिला कलेक्टर ने अस्पताल पहुंचकर घायल हुए लोगों का हाल जाना, उपचार के लिए निर्देश भी दिए।

हादसे पर दुख जताते हुए सीएम अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा, “जोधपुर के बिलाड़ा क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, ईश्वर उन्हें यह आघात सहने की शक्ति प्रदान करें एवं दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें। दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है।”

जोधपुर के बिलाड़ा क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, ईश्वर उन्हें यह आघात सहने की शक्ति प्रदान करें एवं दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें। दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है। — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 15, 2022

[Please join our Telegram group to stay up to date about news items published by Janta Ka Reporter]