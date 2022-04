आलिया भट्ट ने शेयर की रणबीर कपूर के साथ शादी की रोमांटिक तस्वीरें, लिखा प्यारा नोट

महीनों की अटकलों के बाद आलिया भट्ट और रणबीर कपूर गुरुवार (14 अप्रैल) को मुंबई में शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की शादी में सिर्फ करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही मौजूद थे। नवविवाहित जोड़े की ओर से घोषणा करने के लिए आलिया भट्ट ने अपने सोशल मीडिया का सहारा लिया। शादी के तुरंत बाद आलिया ने रणबीर के साथ अपनी कई खूबसूरत और रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं।

आलिया भट्ट ने कैप्शन में लिखा, “आज, अपने परिवार और दोस्तों से घिरे, घर पर हमारी पसंदीदा जगह पर- जिस बालकनी में हमने अपने रिश्ते के पिछले 5 साल बिताए हैं- हमने वहीं शादी कर ली।”

उन्होंने आगे कहा, “हमारे पीछे पहले से ही बहुत कुछ है, हम एक साथ और अधिक यादें बनाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते.. यादें जो प्यार, हंसी, आरामदायक चुप्पी, मूवी नाइट्स, मूर्खतापूर्ण झगड़ों से भरी हैं।”

आलिया और रणबीर के नोट में कहा गया, “हमारे जीवन में इस बहुत ही महत्वपूर्ण समय के दौरान सभी के प्यार के लिए धन्यवाद। इसने इस पल को और भी खास बना दिया है। लव.. रणबीर और आलिया।”

तस्वीरों में स्टार जोड़ी को क्रीम रंग के वेडिंग आउटफिट पहने देखा जा सकता है। आलिया ने जैसे ही अपनी शादी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं, उनके लिए बधाइयों का जैसे तांता लग गया। फैन्स ही नहीं, इंडस्ट्री के फ्रेंड्स ने भी दोनों के लिए भरकर शुभकामनाएं भेजीं। बॉलीवुड के कई सितारों ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे नए जोड़े को बधाई दी है।

आलिया भट्ट के इस पोस्ट पर सोनम कपूर, जेनेलिया डिसूजा, माधुरी दीक्षित, टाइगर श्रॉफ, तमन्ना भाटिया, जान्हवी कपूर, अनिल कपूर, सोनू सूद, दीया मिर्जा, मौनी रॉय, मनीष मल्होत्रा जैसे तमाम सिलेब्रिटीज़ ने कॉमेंट किया और उन्हें बधाई दी। इस लिस्ट में कटरीना कैफ भी शामिल हैं, जिन्होंने आलिया के पोस्ट पर कॉमेंट किया है।

शादी में प्रमुख मेहमानों में करीना कपूर खान, सैफ अली खान, करण जौहर, नव्या नवेली नंदा, अयान मुखर्जी और मनीष मल्होत्रा ​​​​शामिल थे। हालांकि, शादी को लेकर आखिरी समय तक गोपनीयता बरती गई और चीजों को मीडिया से दूर ही रखा।

बता दें कि, 39 वर्षीय रणबीर कपूर और 29 वर्षीय आलिया भट्ट पिछले कई सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। 13 अप्रैल को दोनों की शादी की मेहंदी की रस्म हुई, जिसमें परिवार के सदस्य और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे।

