“भगवा जेएनयू”: हिंदू सेना ने JNU के बाहर लगाए विवादित पोस्टर; दिल्ली पुलिस ने हटाया

देश की राजधानी दिल्ली में स्थित प्रतिष्ठित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के बाहर हिंदू सेना के कार्यकर्ता ने भगवा झंडे और कई सारे पोस्टर लगा दिए हैं। जिनपर ‘भगवा जेएनयू’ लिखा गया है। हालांकि, मामला मीडिया में आते ही दिल्ली पुलिस ने तुरंत भगवा झंडे, बैनर और होर्डिंग्स को हटवा दिया।

ये झंडे और पोस्टर जेएनयू के बाहर वाले रोड और मुख्य गेट के करीब लगाए गए है। इसके अलावा आसपास लगे ऑटो रिक्शा पर भी भगवे रंग के झंडे लगाए हैं। इन्हें हिंदू सेना नाम के एक संगठन ने लगाया है।

दरअसल, मुनिरका फ्लाई ओवर के नीचे से जेएनयू कैम्पस तक छोटे-छोटे होर्डिंग्स लगाए गए जिनमें ऊपर ‘भगवा JNU’ और नीचे हिंदू सेना लिखा है। यूनिवर्सिटी कैम्पस के मेन गेट को छोड़कर चारों तरफ भगवा पताका बांध दिया गया।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने कहा, “आज सुबह पता चला है कि जेएनयू के पास सड़क और आसपास के इलाकों में कुछ झंडे और बैनर लगाए गए हैं। हाल की घटनाओं को देखते हुए इन्हें तुरंत हटा दिया गया और उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है।”

Today morning it has come to notice that few flags and banners have been put on the road and adjoining areas near JNU. In view of recent incidents, these were promptly removed and suitable legal action is being taken: Delhi Police pic.twitter.com/4xZ35Za083

— ANI (@ANI) April 15, 2022