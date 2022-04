देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद जिले के पाली क्रशर जोन झुग्गी में 24 वर्षीय एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित बच्ची का अस्पताल में उपचार चल रहा है, बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। आरोपी ने घटना का उस समय अंजाम दिया, जब पीड़िता के माता-पिता काम पर गए हुए थे।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर डबुआ थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रवक्ता के अनुसार आरोपित युवक की पहचान रिकेश (24) के रूप में की गई है और उसकी तलाश के लिए पुलिस ने तीन-चार लोगों को हिरासत में लिया है।

उन्होंने बताया कि उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। दर्ज मुकदमें के अनुसार पीड़ित के माता-पिता यहां झुग्गी में रहते हैं और पाली क्रशर जोन में बेलदारी का काम करते हैं।

शिकायत के मुताबिक, मंगलवार को बच्ची के माता-पिता काम पर गए थे और वह झुग्गी में अकेली थी तभी रिकेश ने बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। माता-पिता वापस लौटे तो बच्ची की हालत देखकर उन्हें दुष्कर्म का पता चला। (इंपुट: भाषा के साथ)

