हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी समेत तीन बड़े नेताओं ने शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद वो सभी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए।

दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर अनूप केसरी, संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर और ऊना जिला प्रमुख इकबाल सिंह को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर उन्होंने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने केजरीवाल पर मंडी निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो के दौरान पार्टी नेताओं के अपमान का आरोप लगाया।

अनूप केसरी, सतीश ठाकुर और इकबाल सिंह ने जेपी नड्डा के आवास पर अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, हिमाचल के लोग अपना अपमान कभी नहीं सहन करते, इसलिए AAP के तीनों नेता अपने और हिमाचल के स्वाभिमान के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं।

हिमाचल प्रदेश में AAP के तीन नेताओं के पार्टी छोड़ने पर अलका लांबा ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “हिमाचल में AAP की रैली के लिए पंजाब और दिल्ली से बुलाए गए विधायक और उनके जमावड़े से नाराज़ होकर, AAP के हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, महासचिव सतीश ठाकुर, AAP के उन्ना अध्यक्ष ने पार्टी से दिया इस्तीफ़ा। हिमाचल के लोगों को नजरअंदाज करने और अपमानित करने का आरोप भी लगाया।”

बता दें कि, 6 अप्रैल को मंडी में अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया था। इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान थे। पंजाब में जीत के बाद से लगातार कई कांग्रेस और भाजपा के नेता पार्टियां छोड़ कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अब पार्टी के तीन प्रमुख नेताओं के भाजपा में शामिल होने से आप को झटका लगा है।

[Please join our Telegram group to stay up to date about news items published by Janta Ka Reporter]