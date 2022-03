IPL 2022 से पहले फैंस ने रतन टाटा को दिया धन्यवाद, टाटा ने CSK और शाहरुख खान के KKR के बीच पहले मैच से पहले #DeshKaPitch लॉन्च किया

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 15वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स पहले मैच में शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी। इस साल का आईपीएल कई मायनों में अलग है, क्योंकि टाटा समूह क्रिकेट के आयोजन का आधिकारिक प्रायोजक बन गया है। यह भी पहली बार है कि महेंद्र सिंह धोनी कप्तान की भूमिका में नहीं दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने कप्तानी की कमान रवींद्र जडेजा को सौंपी है। इस बीच, कई लोगों का मानना है कि भारत के पूर्व कप्तान आईपीएल सत्र के बीच में ही संन्यास की घोषणा कर सकते हैं। इस साल की दो और टीमें गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स भी एक्शन में नजर आएंगी। इस बीच, प्रशंसक नए सीजन की शुरुआत से पहले रतन टाटा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं।

दरअसल, टाटा समूह ने शनिवार को आईपीएल के साथ अपने जुड़ाव को लेकर अपना उत्साह साझा किया और ट्विटर पर लिखा, “देश की भावना। देश का उत्साह। #DeshKaPitch। इन वर्षों में, हमने खेलों के प्रति भारत के उत्साह को बढ़ावा दिया है और पोषित किया है। और आज, हम देश का सबसे रोमांचक खेल – टाटा आईपीएल के शीर्षक प्रायोजक बनकर रोमांचित हैं।”

Desh ka spirit. Desh ka enthusiasm. #DeshKaPitch. Over the years, we’ve fostered and nurtured India’s zeal for sports. And today, we’re thrilled to be the title sponsor for desh ka sabse exciting game – the TATA IPL. 🏏#TataIPL2022 #TATAIPL #BCCI pic.twitter.com/bk2YCObsP2 — Tata Group (@TataCompanies) March 26, 2022

टाटा समूह का यह ट्वीट अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसपर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई यूजर्स टाटा संस के अध्यक्ष रतन टाटा को धन्यवाद दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “एक भारतीय होने पर गर्व है रतन टाटा सर।” एक अन्य ने टिप्पणी की, “धन्यवाद टाटाग्रुप।” एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, “बहुत बढ़िया रतन टाटा।”

बता दें कि, इससे पहले प्रशंसकों ने रिलायंस के मालिक और भारत के सबसे अमीर व्यवसायी मुकेश अंबानी पर एक क्रूर कटाक्ष किया था, जब टाटा समूह ने आईपीएल का शीर्षक प्रायोजक बनने का अधिकार जीता था।

पिछले साल के आईपीएल का मंचन भारत और यूएई में दो चरणों में होना था। कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद प्रतियोगिता के पहले चरण को बीच में ही रद्द करना पड़ा। धोनी की CSK ने चौथी बार आईपीएल के 2021 संस्करण को उठाने के लिए शाहरुख खान की केकेआर को हरा दिया था।

[Please join our Telegram group to stay up to date about news items published by Janta Ka Reporter]