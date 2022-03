उत्तर प्रदेश: सपा विधायक दल की बैठक में शिवपाल यादव को न्योता नहीं, बोले- “दो दिन से कर रहा था इंतजार, अपने सभी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए”

समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक बने शिवपाल सिंह यादव पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। वह सपा के विधायकों की बैठक में नहीं गए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, इसलिए मैं बैठक में नहीं गया। यादव ने दावा करते हुए कहा कि, सभी विधायकों को सूचना दी गई लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया गया।

समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा, “अभी समाजवादी पार्टी की विधायक मंडल की बैठक चल रही है। सभी विधायकों के पास इसकी सूचना है लेकिन मेरे पास कोई सूचना नहीं है इसलिए मैं भी बैठक में नहीं गया। मुझे पार्टी की बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था। मैं दो दिनों से इस बैठक के लिए रुका था उसके बाद भी मुझे कोई सूचना नहीं मिली।”

उन्होंने कहा कि, “मैंने 2 दिनों तक प्रतीक्षा की और इस बैठक के लिए अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए लेकिन मुझे आमंत्रित नहीं किया गया। मैं समाजवादी पार्टी से विधायक हूं लेकिन फिर भी आमंत्रित नहीं किया।”

बता दें कि, अखिलेश यादव शनिवार को सपा के विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सपा विधायक दल की बैठक में अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है।

शिवपाल यादव ने अखिलेश के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बाद 2017 में समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया था। जिसके बाद उन्होंने प्रजातांत्रिक समाजवादी पार्टी बना ली थी। लेकिन, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में वे एक बार फिर अखिलेश यादव से जुड़े और जसवंतनगर सीट से सपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा।

