दिल्ली: जहांगीरपुरी हिंसा प्रभावित इलाके में बुलडोजर का खौफ, अपना सामान इलाके से हटाते दिखे लोग; भारी पुलिस बल तैनात

देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा प्रभावित इलाके में प्रशासन आज अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला सकता है। बुलडोजर का खौफ देखते हुए इलाके में स्थानीय लोग अपना सामान हटाते हुए दिखे। वहीं, हिंसा प्रभावित इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

दरअसल, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों की ओर से कराए गए कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी। इसके बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का ऐलान किया था।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के इस ऐलान के बाद जहांगीरपुरी हिंसा प्रभावित इलाके में स्थानीय लोग अपना सामान इलाके से हटाते हुए दिखे।

समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए एक स्थानिय व्यक्ति ने कहा, “वे अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा करके दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं। इन्हीं सामान को बेचकर वे अपना घर चलाते हैं अब इसे यहां से हटाया जा रहा है क्योंकि हमें पता चला है कि यहां पर आज बुलडोजर आएगा।”

वहीं, जहांगीरपुरी हिंसा प्रभावित इलाके में आज सुबह भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस बीच, डीसीपी (उत्तर पश्चिम) उषा रंगनानी ने जहांगीरपुरी क्षेत्र का निरीक्षण किया।

#WATCH | Delhi Police take stock of the situation in Jahangirpuri which witnessed violence on April 16 during a religious procession pic.twitter.com/rHlxA62wZ6 — ANI (@ANI) April 20, 2022

