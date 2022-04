रमजान के दौरान निजामुद्दीन मरकज मस्जिद की पांचों मंजिलों को फिर से खोलने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की मंजूरी

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार (1 अप्रैल) को रमजान के आने वाले इस्लामिक पवित्र महीने के दौरान नमाज अदा करने के लिए निजामुद्दीन मरकज में मस्जिद परिसर की पांचों मंजिलों को फिर से खोलने की अनुमति दी।

16 मार्च को हाई कोर्ट ने शब-ए-बारात के मद्देनजर समान नियम और शर्तों वाले लोगों के लिए मस्जिद खोलने की अनुमति दी थी। परिसर में कोविड के पॉजिटिव मामलों में तेजी के बाद 3 मार्च 2020 से मरकज बंद है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने रमजान के दौरान प्रतिबंधों में ढील देने की दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका को स्वीकार करते हुए उनसे कोविड प्रोटोकॉल और सामाजिक दूरी के मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा।

इसने यह भी स्पष्ट किया कि तब्लीगी गतिविधियों सहित परिसर में कोई व्याख्यान नहीं हो सकता है और निर्देश दिया है कि केवल प्रार्थना की जा सकती है। इसने प्रबंधन को प्रत्येक मंजिल पर सीसीटीवी कैमरों से भीड़ की निगरानी करने का निर्देश दिया।

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने मरकज के प्रबंधन से प्रवेश द्वार और निकास द्वार के साथ-साथ प्रत्येक मंजिल की सीढ़ी पर लापता सीसीटीवी कैमरे को फिर से स्थापित करने के लिए कहा है।

16 मार्च को शब-ए-बारात के लिए उपासकों को अनुमति देते हुए अदालत ने कहा था, एक बार जब वे कहते हैं कि वे कोविड प्रोटोकॉल बनाए रखेंगे, तो यह ठीक है। इसे भक्तों की बुद्धि पर छोड़ दिया जाना चाहिए। हालांकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक मंजिल पर केवल सौ से कम लोगों को अनुमति दी जा सकती है।

[Please join our Telegram group to stay up to date about news items published by Janta Ka Reporter]