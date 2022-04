जमीन सौदा मामले में अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन को कोर्ट का नोटिस

मध्य प्रदेश की एक जिला अदालत ने राज्यसभा सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन को एक जमीन सौदे के मुद्दे पर नोटिस जारी किया है। भोपाल जिला अदालत ने 7 अप्रैल को नोटिस जारी किया था और उन्हें 30 अप्रैल तक जवाब देने के लिए अदालत में पेश होने को कहा गया है।

पूर्व भाजपा विधायक जितेंद्र डागा के बेटे अनुज डागा द्वारा समाजवादी पार्टी के सांसद बच्चन के खिलाफ दायर एक आपराधिक मामले के आधार पर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन पर भुगतान का एक हिस्सा प्राप्त करने के बाद भी भूमि बिक्री सौदा रद्द करने का आरोप लगाया गया है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, डागा के वकील एनोश जॉर्ज कार्लो ने शनिवार को कहा कि शिकायत में जया बच्चन पर सहमत राशि से अधिक कीमत की मांग करने का आरोप लगाया गया है। कार्लो के मुताबिक, डागा ने जया बच्चन को एक करोड़ रुपये एडवांस देकर जमीन खरीदने का समझौता किया था।

राशि जया बच्चन के खाते में जमा की गई थी। हालांकि, कुछ दिनों के बाद, पैसा अनुज डागा के खाते में वापस कर दिया गया था। बाद में, उन्होंने बातचीत की गई राशि से अधिक कीमत की मांग की।

कार्लो ने दावा किया कि बच्चन के पास भोपाल जिले के सेवनिया गौर में 5 एकड़ जमीन है जिसे उन्होंने करीब 12 साल पहले खरीदा था। वकील ने कहा कि उसने राजेश हृषिकेश यादव को जमीन बेचने के लिए अधिकृत किया था।

डागा के वकील ने कहा, अदालत ने विचार के लिए मुकदमा स्वीकार कर लिया है और एक नोटिस जारी किया गया है। अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। जया बच्चन को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है।

