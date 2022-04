देश की राजधानी दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कावेरी छात्रावास में रविवार को छात्रों के दो गुटों की आपस में भिडंत हो गई, जिसमें कई छात्र हो गए। आरएसएस के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) को मांसाहारी भोजन करने के लिए छात्रों के एक समूह पर बेरहमी से हमला करने के लिए सोशल मीडिया पर व्यापक निंदा का सामना करना पड़ रहा है। जिन छात्रों पर बेरहमी से हमला किया गया, उनकी पहचान अख्तरिस्ता अंसारी और मधुरिमा कुंडू के रूप में हुई है।

एक्टिविस्ट कविता कृष्णन ने ट्वीट कर बताया कि, जेएनयू में एबीवीपी ने हॉस्टल मेस में नॉन-वेज खाने वाले छात्रों पर फिर से हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। जिसमें कई छात्र घायल हो गए है। वसंत विहार थाने के एसएचओ मौजूद थे लेकिन हमलावरों में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। कृष्णन के मुताबिक, एबीवीपी के गुंडों ने जेएनयू के छात्रों पर लाठियों और पत्थरों से हमला किया।

Note that these are pictures of the injured – NOT pics of the attack; the men in the pics are themselves victims not the attackers https://t.co/fnFLtYpZ2m — Kavita Krishnan (@kavita_krishnan) April 10, 2022

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) ने आरोप लगाया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सदस्यों ने छात्रों को छात्रावास में मांसाहारी भोजन खाने से रोका और ‘हिंसा का माहौल बनाया।’ वहीं, एबीवीपी ने आरोप से इनकार किया और दावा किया कि रामनवमी पर छात्रावास में आयोजित पूजा कार्यक्रम में ‘वामपंथियों’ ने बाधा डाली।

दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव करने और अपने-अपने सदस्यों के घायल होने का आरोप लगाया। इस बीच, हिंसा से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें अख्तरिस्ता अंसारी नाम के छात्र के सिर से खून बहता दिख रहा है। वहीं, एबीवीपी ने वामपंथी झुकाव वाले छात्रों को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए एक वीडियो जारी किया।

Leftists, Communists have attacked ABVP activists and common students of JNU. ABVP Activist Ravi Raj severely injured this Naxali attack #CommunistViolenceDownDown pic.twitter.com/d3Z0rq8Z9z — ABVP JNU (@abvpjnu) April 10, 2022

पीएचडी की छात्रा सारिका ने एएनआई से कहा, “जेएनयू में कथित तौर पर मांसाहारी खाना खाने को लेकर दो समूहों के बीच हाथापाई हो गई। गैर-शाकाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने के उनके प्रयास का विरोध करने पर जेएनयू में एबीवीपी ने जमकर हंगामा किया। इस घटना में 50-60 लोग घायल हुए हैं।”

एबीवीपी के जेएनयू विंग के अध्यक्ष रोहित कुमार ने कहा, “वाम और एनएसयूआई कार्यकर्ता रामनवमी के अवसर पर विश्वविद्यालय में पूजा के दौरान हंगामा करते हैं। नॉन वेज का कोई एंगल नहीं है। उन्हें रामनवमी के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों से परेशानी होती है।”

ABVP hooligans stopped residents inside JNU from having non Veg food ABVP also assaulted the mess secretary of the Hostel. Unite against the hooliganism unleashed by ABVP inside campus premises.https://t.co/3MpRE9zXn4 pic.twitter.com/Fy3HU7qg8J — Aishe (ঐশী) (@aishe_ghosh) April 10, 2022

वहीं, पुलिस उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम) मनोज सी ने पीटीआई (भाषा) को बताया कि कुल छह छात्रों को चोटें आईं हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने कहा, ‘फिलहाल कोई हिंसा नहीं हुई है। विरोध प्रदर्शन किया गया जो समाप्त हो गया है। हम सभी यहां अपनी टीम के साथ तैनात हैं। विश्वविद्यालय के अनुरोध पर हम यहां आए हैं। हम शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।’

