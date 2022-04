अयोध्या: BJP विधायक के बेटे पर लूट, धमकाने और मारपीट का मामला दर्ज

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक के बेटे पर लूट, धमकी और मारपीट करने का मामला दर्ज किया है। शिकायत दर्ज करवाने वाले पीड़ित ने विधायक के बेटे कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

समाचार एजेंसी पीटीआई (भाषा) की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बुधवार को बताया कि जिले के खंडासा थानाक्षेत्र के रामनगर गांव के श्याम बहादुर सिंह की शिकायत पर फैजाबाद के कोतवाली शहर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सिंह ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि सोमवार की देर रात जब वह फैजाबाद के रोडवेज बस स्टेशन पर खड़े थे, तब एक सफेद एसयूवी गाड़ी वहां पहुंची और चार लोगों ने उस वाहन से बाहर आकर उन पर हमला किया और उन्हें बेरहमी से पीटा। सिंह के अनुसार उनमें से एक ने उन पर पिस्तौल तान दी और गोली मारने की धमकी दी।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वाहन को रुदौली से भाजपा विधायक रामचंद्र यादव का पुत्र आलोक यादव चला रहा था। सिंह ने आरोप लगाया कि उन लोगो ने रुपये से भरा बैग भी छीन लिया जिसमें करीब एक लाख रूपये नकद और कुछ दस्तावेज थे। उन्होंने बताया कि जब वह मदद के लिए चिल्लाए और जनता इकट्ठा हुई तो वे भाग गए।

उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की जद में आ गई। सिंह ने अपनी प्राथमिकी में यह भी कहा है कि यदि उनके साथ या उनके परिवार के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए रुदौली विधायक रामचंद्र यादव जिम्मेदार होंगे। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि भविष्य में उन्हें निशाना बनाया जा सकता है और उनपर हमला किया जा सकता है।

अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी शैलेश पांडेय ने कहा कि मंगलवार देर शाम प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी।

[Please join our Telegram group to stay up to date about news items published by Janta Ka Reporter]