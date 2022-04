राजस्थान: डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या मामले में BJP नेता जितेंद्र गोठवाल गिरफ्तार

राजस्थान के दौसा में निजी अस्पताल की डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के मामले में कथित तौर पर भीड़ को उकसाने के आरोप में स्थानीय भाजपा नेता जितेंद्र गोठवाल को गिरफ्तार किया है।

दरअसल, डॉ अर्चना शर्मा ने अपने खिलाफ आईपीसी (हत्या) की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आत्महत्या कर ली। इस दौरान उन्होंने एक दिल दहला देने वाला सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया।

बता दें कि, हाल ही में देर रात प्रसव पीड़ा में 22 वर्षीय महिला को उनके अस्पताल लाया गया। लेकिन, अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मरीज की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मृतका के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए मंगलवार को डॉक्टर के खिलाफ धारा 302 की मांग की और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

अर्चना शर्मा ने अपने सुसाइड नोट में कहा कि सामान्य प्रक्रिया के दौरान मरीज की मौत हो गई थी और उसकी मौत के बाद उसके परिवार को दुख नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने नोट में कहा, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूं और मैंने किसी की हत्या नहीं की है। निर्दोष डॉक्टरों को परेशान न करें।

गिरफ्तार भाजपा नेता जितेंद्र गोठवाल ने अपने ट्वीट में लिखा, “कल आधी रात को मुझे गिरफ्तार करने जयपुर आवास पर पहुंची पुलिस… लालसोट की डॉ अर्चना शर्मा को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का दर्ज किया झूँठा केस… लगाई IPC की धारा 306..कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी को ट्रेन का टिकिट भिजवाने का लिया बदला…”

बता दें कि, गोठवाल ने हाल ही में प्रियंका गांधी के नाम से दिल्ली से जयपुर के लिए ट्रेन का टिकट बुक कराते हुए उनसे जयपुर आने का न्योता दिया ताकि वे यहां महिला अत्याचारों को देख सकें।

