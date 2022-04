पश्चिम बंगाल: बालीगंज उपचुनाव से पहले नसीरुद्दीन शाह ने भतीजी सायरा शाह हलीम के लिए मांगे वोट तो बाबुल सुप्रियो ने किया ‘डर्टी पिक्चर’ से पलटवार; इफ्तार पार्टी में इस्लामिक टोपी पहन ट्रोल हुए TMC नेता

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने पश्चिम बंगाल में बालीगंज विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनावों के लिए माकपा उम्मीदवार अपनी भतीजी सायरा शाह हलीम के समर्थन में सामने आए और उनके लिए वोट मांगे। जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने ‘डर्टी पिक्चर’ के जरिए अभिनेता पर पलटवार किया। इस बीच, इफ्तार पार्टी में इस्लामिक टोपी पहनने को लेकर TMC नेता सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए, लोग उन्हें ट्रोल करते हुए जमकर मजे ले रहे हैं। बता दें कि, टीएमसी ने बालीगंज सीट से बाबुल सुप्रियो को मैदान में उतारा है। वहीं, भाजपा ने पूर्व पत्रकार कीया घोष को मैदान में उतारा है।

दरअसल, सायरा शाह हलीम ने हाल ही में अपने ट्विटर पर नसीरुद्दीन शाह का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में अभिनेता ने कहा, “मैं किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हूं, न ही मेरी किसी भी राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा है। मैं यहां एक व्यक्तिगत क्षमता में हूं, आगामी बालीगंज उपचुनाव के लिए सायरा शाह हलीम का समर्थन करने के लिए।”

उन्होंने कहा, “मेरे भाई की बेटी होने के नाते, स्वाभाविक रूप से मैं उसे उसके जन्म के समय से जानता हूं, लेकिन परिवार एक तरफ है, मैंने हमेशा उसे साहसी, प्रतिबद्ध, दूसरों का ख्याल करने वाला व्यक्ति पाया है, जो हमेशा लरूरतमंद की मदद करने के लिए उत्सुक रहती है।”

अभिनेता ने बाबुल सुप्रियो का नाम लिए बिना भाजपा के पूर्व मंत्री पर कटाक्ष किया और उन्हें “दलबदलू अवसरवादी” करार दिया। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि सायरा शाह हलीम कुछ मुद्दों की मुखर आलोचक रही हैं तो कुछ की उतनी ही पुख्ता पैरोकार और उन्होंने “अपना जीवन विभिन्न सामाजिक मुद्दों के लिए समर्पित कर दिया है।”

शाह ने वीडियो में कहा, “तो बालीगंज के मतदाताओं के सामने एक स्पष्ट विकल्प है। क्या आप अपने प्रतिनिधि को एक देखभाल करने वाले, दयालु व्यक्ति के रूप में पसंद करेंगे जो आपके लिए काम करेगा, या आप एक दलबदलू अवसरवादी को पसंद करेंगे, जो लगातार नफरत फैलाने वाला भी है।” उन्होंने कहा, “कृपया बाहर जाएं और वोट करें, और वोट देने से पहले गहराई से सोचें।”

वहीं, नसीरुद्दीन शाह के इस वीडियो पर बाबुल सुप्रियो ने भी पलटवार किया है। टीएमसी नेता ने अपने ट्वीट में लिखा, “हम सभी नसीरुद्दीन शाह से प्यार और उनका सम्मान करते हैं। एक महान किंवदंती जो अब वास्तविक जीवन में एक अंकल की भूमिका निभा रहे हैं। वाह! उन्हें पद्मश्री और पद्मभूषण दोनों मिले हैं, लेकिन दुख की बात है कि वह वीडियो में बहुत उदास लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि, सीपीआई-एम, पश्चिम बंगाल ने उन्हें इसे रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर किया। लेकिन वीडियो बहुत प्यारा है।”

We all love & respect #NaseerUddinShah •An absolute Legend & now playing a doting Real-Life Uncle•Awwww!He has received both PadmaShree & PadmaBhushan but sadly he looks very gloomy in this video•Seems @CPIM_WESTBENGAL forced him to record this but the video is so adorable🙏❤️ pic.twitter.com/VAHwpFOfSh — Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) April 4, 2022

इस बीच, बाबुल सुप्रियो पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी के साथ चुनाव प्रचार करने के बाद टीएमसी मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के साथ एक ‘इफ्तार’ पार्टी में शामिल हुए। इस्लामिक टोपी पहने उनकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसपर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, भाजपा में रहकर हिंदूत्व के लिए आवाज मुखर करने वाले बाबुल सुप्रियो ने कहा, “मेरी छवि पर नकली सांप्रदायिक मुहर लगाई गई। लेकिन यह सच नहीं है। पहले मैं केवल 70% आबादी से मिल पाता था, अब मैं 100% आबादी से मिलने के लिए स्वतंत्र हूं। मैं उन गिने-चुने गायकों में से हूं जिन्होंने पाकिस्तान में शो किए।”

A fake communal stamp was imposed over my image. But it is not true. Earlier I could only meet 70% population, now I am free to meet 100% population. I am among those few singers who performed shows in Pakistan: TMC Ballygunge Assembly candidate Babul Supriyo pic.twitter.com/DTePd8ASe6 — ANI (@ANI) April 7, 2022

वायरल तस्वीर में वो मुस्लिम समुदाय की टोपी और सफेद रंग का कुर्ता पहने नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग बाबुल सुप्रियो की इस तस्वीर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा में रहकर मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करने वाले बाबुल सुप्रियो ने दल बदल के साथ राजनीतिक रंग भी इस कदर बदला है कि अपना असली चेहरा छिपाने के लिए इस्लामिक टोपी धारण कर रहे हैं।

इस्लामिक टोपी पहने बाबुल सुप्रियो की तस्वीर पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, “वाह रे मेरा इस्लाम। कल तक जिस मज़हब को गाली देता था आज उसी मज़हब का सहारा लेना पड़ रहा है। यही तो ख़ूबसूरती है इस्लाम की।” एक अन्य यूजर ने पूर्व सांसद पर तंज कसते हुए पूछा, “बाबुल सुप्रियो अभी भी दीदी से डरा हुआ है।”

गौरतलब है कि, 4 नवंबर 2021 को तृणमूल कांग्रेस के विधायक सुब्रत मुखर्जी के आकस्मिक निधन के कारण बालीगंज विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। बता दें कि, बीते साल सितंबर में भाजपा का साथ छोड़कर बाबुल सुप्रियो, ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे।

